Татьяна Толстая пожаловалась на китайцев, которые помешали ей уехать из Москвы в Петербург

Фото: https://vk.com/tanyant
Фото: https://vk.com/tanyant

Писательница не смогли купить билет на «Сапсан», потому что их разобрали туристы.

Об этом стало известно сегодня, 21 июня. О сложившейся ситуации Татьяна Толстая рассказала в своем Facebook. Она отметила, что на «Сапсан» оставались билеты в первый класс, стоимость которых она сравнили с ценой путевки в Турцию на пять дней. В своем посте писательница заявила, что переживает за пол в Эрмитаже, который могут разрушить огромное количество китайских туристов – женщина уверена, что они способны сломать даже каменный мост.

Толстая предложила исправить ситуацию, основав в России несколько копий Санкт-Петербурга – в каждом будут главные достопримечательности, дублирующее те, что находятся в настоящей Северной столице. Один из клонов может быть в Сибири.

«И будет с них»,

— подытожила недовольная писательница.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что космические туристы отправятся на МКС в 2020 году.

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