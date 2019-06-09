Космические туристы отправятся на МКС в 2020 году

Путешествие в космос не будет дешевым. Фото:NASA

Путешествие в космос не будет дешевым. Фото:NASA

Первый старт планируется провести в январе. За тридцать суток в космосе туристу придется заплатить не менее 50 миллионов долларов США.

НАСА заявило, что будет проводить до двух частных полетов астронавтов на МКС в год. Но путешествие в космос стоит не дешево — как минимум, 50 млн долларов за космический тур.

Впрочем, НАСА не намерено ограничиваться космическим туризмом. Агентство готово предоставить ресурсы станции для любого коммерческого использования. Это будет стоить частным структурам, как минимум, 35 000 долларов за сутки.

Объявление было сделано в пятницу, 07 июня, когда НАСА обнародовало свою новую бизнес-модель и раскрыло планы по расширению коммерческих и маркетинговых услуг как на земной, так и на лунной орбите.

НАСА привлекло Boeing и SpaceX к разработке жилых модулей и кораблей-носителей для своей бизнес-программы. Два аэрокосмических гиганта уже испытали свой «коммерческий транспорт», но оба испытания были неудачны.

Боинг CST-100 Starliner завершил тесты на огнестойкость в конце мая и уже доставлен на военно-воздушную базу на мысе Канаверал, где готовится к испытательному полету с экипажем. Старт запланирован на август этого года.

SpaceX, возможно, придется форсировать подготовку первого полета пилотируемого «Дракона» (Dragon) после неудачного испытания в конце апреля, которое привело к разрушению капсулы экипажа.

НАСА рассчитывает, что обеспечение динамичной экономики на околоземной орбите станет движущим элементом программы космической станции и сделает космос более доступным для всех американцев.

На коммерческие рейсы НАСА готово выделять пять процентов своих ежегодных ресурсов. Это включает 90 часов времени экипажа и 175 кг грузоподъемности.

По мнению НАСА, открытие МКС для коммерческих структур поможет агентству собрать средства, необходимые для того, чтобы выполнить программу подготовки к полету на Луну, высадка на которую должна состоятся в 2024 году.

Компания Bigelow Space Operations уже заявила, что готова отправить на МКС до 16 человек четырьмя специальными рейсами. Скорее всего, другие частные компании уже в ближайшие месяцы также заявят о заинтересованности в проекте.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что русские туристы полетят в космос из Нижнего Новгорода за 13 млн рублей.