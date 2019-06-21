Через пару часов наступит самая короткая ночь в году

Сегодняшний день продлится 17 часов 33 минуты.

Об этом рассказали в московском планетарии агентству городских новостей «Москва». Эксперты сообщили, что ночь с 21 на 22 июня будет самой короткой в году. Они также отметили, что в столице самое высокое Солнце можно было увидеть в полдень. Такое явление называется солнцестоянием – высота Солнца над горизонтом будет оставаться неизменной на протяжении нескольких дней, а затем начнется движение вниз.

По всему миру в этот день принято отмечать различные праздники. Так, например, малые народы, проживающие в России, будут радоваться Новому году, который у якутов называется Ысыах. В регионе, где девять месяце из 12 длится зима, народ очень радуется наступлению долгожданного тепла.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что погода на Солнце может привести к холоду и магнитным бурям. Отсутствие солнечных пятен может привести к магнитным бурям, которые повлияют на работу спутников, перелеты самолетов и работу электросетей.