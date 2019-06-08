Погода на Солнце может привести к холоду и магнитным бурям

На Солнце уже 16 дней почти не видят пятен. Фото: pixabay.com
На Солнце уже 16 дней почти не видят пятен. Фото: pixabay.com

В НАСА обеспокоены отсутствием активности на звезде: это завершение 11-летнего цикла.

НАСА выражает беспокойство по поводу активности на Солнце, сообщает Sputnik. Отсутствие солнечных пятен может привести к магнитным бурям, которые повлияют на работу спутников, перелеты самолетов и работу электросетей.

Ученые считают, что на активность на солнце достигла минимума. Центр Космической погоды заявил, что на Солнце не наблюдали пятен уже 16 дней. Это означает завершение 11-летнего цикла: после минимума энергия звезды может проявиться с новой силой и оказать свое воздействие на нашу планету.

“Солнечный минимум” влечет за собой похолодание на Земле, считают в НАСА. При этом те, кто скептически относятся к глобальному потеплению заявляют, что нагревание планеты дает обратный ход: скоро на Земле похолодает, передает издание.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что NASA позволит туристам посещать МКС.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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Погода на Солнце может привести к холоду и магнитным бурям
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