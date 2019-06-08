NASA позволит туристам посещать МКС

Представители NASA планируют открыть Международную космическую станцию для коммерческих проектов уже в 2020 году.

По словам заместителя директора МКС Робина Гейтенса, в год будет разрешено пускать на станцию до двух частных миссий астронавтов, каждая — продолжительностью не более 30 дней, сообщает The Daily Mail.

По информации издания, с учетом систем жизнеобеспечения и необходимых предметов снабжения полет на МКС обойдется путешественнику минимум в 35 тысяч долларов в сутки.

Для коммерческих полетов будут использоваться возможности транспортных средств Commercial Crew, которые перевозят на станцию астронавтов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Россия самостоятельно модифицирует корабль “Союз” для полетов к Луне без участия NASA.

В РКК “Энергия” сообщили, что в полетах к Луне заинтересованы несколько частных лиц и готовы платить за билет до $120 млн – при том что модернизацию ”Союза” оценили на $500 млн.