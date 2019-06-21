Петербуржец смог сдать три экзамена на максимальные баллы

Такого результата нет больше ни у одного школьника в городе.

Михаил Сизов смог получить 100 баллов по русскому языку, профильной математике и физике, передает «Комсомольская правда в Петербурге». Молодой человек также сдавал информатику, на которую и делала ставку, но повезло больше с другими предметами. Школьник рассказал, что заканчивается среднюю школу №200 – там он изучал помимо прочего финский язык. Сизов заявил, что является победителем школьной олимпиады по финскому языку и другим предметам. За все обучение он получил четверки только по физкультуре и истории Санкт-Петербурга.

Известно, что парень собирается подавать документы в ЛЭТИ и ИТМО – он мечтает стать программистом.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что школьник, получивший ноль баллов за ЕГЭ, добился перепроверки работы. Работа была некорректно отсканирована – от записей школьника не осталось ничего. В Минобре уточнили, что подобных случаев в итоге было целых три. Все участники писали черной ручкой, которые соответствовали всем требованиям. После раздумий в министерстве решили проверить оригиналы работ.