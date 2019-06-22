Очевидцы: На пожар в Приозерском районе приехала пожарная машина без воды

О пострадавших информация пока не поступала. Фото: https://vk.com/spb_today
О пострадавших информация пока не поступала. Фото: https://vk.com/spb_today

По словам местных жителей, в поселке Плодовое горели гаражи и сараи.

Строения, которые охватило пламя, располагаясь рядом с жилыми домами. Об этом в социальной сети “ВКонтакте” написали очевидцы события ночью. Местных жителей удивило то, что на место происшествия спустя продолжительное время приехали спасатели, но в машине не было воды.

Как сообщили также очевидцы, спасатели ехали около 40 минут, хотя часть расположена в 500 метрах от места возгорания.

“Приехали машины из Приозерска и две местные машины”, — написали в соцсети.

Спасти строение не удалось, они выгорели полностью. О пострадавших информация пока не поступала.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что под утро в Шушарах удалось ликвидировать пожар в жилой квартире.

Приозерский район происшествие
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