Под утро в Шушарах удалось ликвидировать пожар в жилой квартире

Пожар, по словам очевидцев, удалось ликвидировать только под утро. Фото: https://vk.com/spb_today

Пожар, по словам очевидцев, удалось ликвидировать только под утро. Фото: https://vk.com/spb_today

На место выезжали пожарные и скорая помощь.

О пожаре в жилой квартире рассказали очевидцы в группе “ДТП и ЧП. Петербург” в соцсети “ВКонтакте”. Пользователи интернета также рассказали, что пожар произошел в доме 6 по Вилеровскому переулку в Шушарах.

Квартира загорелась с такой силой, что языки пламени были видны из соседнего дома. Помимо площади самой квартиры, пожар охватил и балкон.

Судя по размещенным видео в соцсети, нам место пожара приезжали две едины техники, а также сотрудники скорой помощи и полиция.

Пожар, по словам очевидцев, удалось ликвидировать только под утро.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в гипермаркете “Лента” на Уральской эвакуировали посетителей из-за задымления.