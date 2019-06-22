Паспорт, деньги и документы отобрали пассажиры у таксиста в Ям-Ижоре

Злоумышленников было трое, таксист — один.

Инцидент произошел 21 июня, сообщают в правоохранительных органах Петербурга и Ленобласти. В полицию обратился водитель такси, который сообщил, что около 03:00 в древне Ям-Ижора у дома 6 поселка Шушары на территории Ленсоветовский, трое неизвестных злоумышленников, проезжая в качестве пассажиров в автомобиле “Хендай Солярис” отобрали у него ценны вещи.

Предварительно злоумышленники угрожали предметом, похожим на пистолет. У водителя забрали паспорт, документы на машину, мобильный телефон и 6 тысяч рублей.

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