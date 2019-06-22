На Таллинском шоссе двое неизвестных пырнули мужчину в колено ножом

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: https://pixabay.com
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: https://pixabay.com

Пострадавшего госпитализировали в больницу.

О происшествии возле дома 40 по Таллинскому проспекту сообщил сам пострадавший, сообщают в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Конфликт у мужчины произошел с двумя неизвестными мужчинами на улице.

После словесной перепалки один нанес ранение в область левого колена пострадавшему, в результате чего заявитель был госпитализирован. По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Пушкине после конфликта двоих в комиссионке одного увезли в больницу.

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