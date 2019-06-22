В Пушкине после конфликта двоих в комиссионке одного увезли в больницу

Мужчины что-то не поделили и разбираться в конфликте прибыли сотрудники Росгвардии.

Инцидент произошел два дня назад около 12:45 в городе Пушкин, сообщают сотрудники вневедомственной охраны войск национальной гвардии. Ими был задержан 47-летний гражданин который на глазах у всех в помещении комиссионного магазина избил 59-летнего мужчину.

Конфликт между двумя мужчинами произошел в комиссионном магазине, расположенном по адресу: улица Оранжерейная, 20. Очевидцы конфликта сразу же обратились в правоохранительные органы, после чего информация о драке была передана дежурным нарядам.

Пострадавшего пришлось госпитализировать, а агрессивного посетителя комиссионного магазина забрали в отделение.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в продуктовом магазине на Саперной вора поймали с ножом прямо у кассового аппарата.