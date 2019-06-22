В продуктовом магазине на Саперной вора поймали с ножом прямо у кассового аппарата

Задержанный был передан сотрудникам 78 отдела полиции. Фото: https://pixabay.com
Задержанный был передан сотрудникам 78 отдела полиции. Фото: https://pixabay.com

Злоумышленника не остановила даже сработавшая сигнализация.

Вероятно, воришка подумал, что сможет успеть сделать свое преступное дело до приезда сотрудников вневедомственной охраны, однако он сильно ошибался. Сотрудниками вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Центральному району Санкт-Петербурга 21-летний гражданин был задержан 21 июня около 01:03.

Сотрудники Росгвардии обнаружили открытую входную дверь, замок которой имел следы взлома, при этом из помещения магазина доносился шум. Наряд вневедомственной охраны блокировал все возможные пути отхода злоумышленника, а затем задержал мужчину, который с помощью ножа пытался вскрыть кассовый аппарат.

Задержанный был передан сотрудникам 78 отдела полиции.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что мужчин, похитивших человека на Моисеенко за несуществующий долг, арестовали.

происшествие Центральный район
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