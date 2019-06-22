Мужчин, похитивших человека на Моисеенко за несуществующий долг, арестовали

По данному делу были задержаны мужчины 1993 и 1997 года рождения. Сейчас их заключи под стражу. Фото: https://pixabay.com

По данному делу были задержаны мужчины 1993 и 1997 года рождения. Сейчас их заключи под стражу. Фото: https://pixabay.com

Расследование уголовного дела продолжается.

Следственным отделом по Центральному району Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Петербургу расследуется уголовное дело и уже задержаны подозреваемые. Об это сообщают в Следственном комитете по Петербургу.

По версии следствия, 17 июня двое мужчин у дома по улице Моисеенко напали на мужчину и, нанося удары руками и ногами по голове и туловищу усадили его в автомобиль и стали перемещаться по городу, требуя у потерпевшего оплаты несуществующего долга в размере 300 тысяч рублей.

По данному делу были задержаны мужчины 1993 и 1997 года рождения. Сейчас их заключи под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что похищение возлюбленной привело к тюремному сроку.