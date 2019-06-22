Мужчин, похитивших человека на Моисеенко за несуществующий долг, арестовали

Расследование уголовного дела продолжается.
Следственным отделом по Центральному району Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Петербургу расследуется уголовное дело и уже задержаны подозреваемые. Об это сообщают в Следственном комитете по Петербургу.
По версии следствия, 17 июня двое мужчин у дома по улице Моисеенко напали на мужчину и, нанося удары руками и ногами по голове и туловищу усадили его в автомобиль и стали перемещаться по городу, требуя у потерпевшего оплаты несуществующего долга в размере 300 тысяч рублей.
По данному делу были задержаны мужчины 1993 и 1997 года рождения. Сейчас их заключи под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.
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