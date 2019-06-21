Похищение возлюбленной привело к тюремному сроку

Ленинский районный суд приговорил двоих мужчин к полутора годам колонии строгого режима за похищение человека.

Суд установил вину Джамшида Хусинова, подговорившего Миржалола Норбоева похитить свою бывшую девушку, которая после размолвки отказалась мириться. Хусинов с подельником подкараулили потерпевшую у подъезда и запихнули ее на заднее сидение машины. Там возлюбленной досталось от бывшего бойфренда несколько пощечин. Впрочем, похищение продлилось недолго. Девушку покатали по Адмиралтейскому району, после чего ее освободили полицейские.

На суде потерпевшая изменила показания, которые она давала на этапе следствия. Она заявила, что любит Хусинова и хочет выйти за него замуж, однако свидетельских показаний было достаточно, чтобы посадить похитителей, сообщается на сайте прокуратуры Петербурга.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Петербурге за сутки похитили четыре машины общей стоимостью в 12,3 млн.