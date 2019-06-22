На Подвойского у пенсионера в коридоре насильно отобрали сумку с документами и деньгами

Пожилой человек после самостоятельно обратился в полицию.

Сотрудники полиции разыскивают злоумышленника, причастного к хищению сумки у пенсионера 21 июня. Как сообщают в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в полицию Невского района обратился 79-летний пенсионер, который рассказал, что в общем коридоре дома 15 по улице Подвойского, неизвестный злоумышленник забрал у него сумку.

Предварительно пенсионера избили. В сумке же находились документы и денежные средства в размере 15 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на поиск и задержание злоумышленников.

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