Валуев: «Мне лазили в голову». Депутат продолжает лечить опухоль мозга

Экс- чемпион мира по боксу в супертяжелом весе, депутат Госдумы РФ Николай Валуев заявил, что продолжает проходить курс лечения из-за опухоли головного мозга.

Именно опухоль стала причиной завершения профессиональной спортивной карьеры боксера в 2010 году.

«Мне лазили в голову. Заболевание условно смертельное, его надо было как можно быстрее локализовать. Оттягивание проблемы сулит только ухудшение», —рассказал Валуев о состоянии своего здоровья в интервью телеканалу «ТВ-центр».

По словам депутата, он уже перенес две операции: одну в Германии, вторую в России.

«Сейчас мне приходится каждый месяц проходить терапию», — добавил Валуев.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Валуев предложил Беглову создать ледовый дворец в Красносельском районе Петербурга.