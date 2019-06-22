Жители Ленобласти смогут получить велосипед за госуслугу

Комитет цифрового развития Ленобласти объявил для жителей Гатчины конкурс главным призом, в котором стал велосипед.

Конкурс «Закажи услугу – получи велосипед» призван повысить популярность получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде на территории Ленинградской области.

Участвовать в конкурсе может каждый желающий житель региона старше 14 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале государственных и муниципальных услуг Ленобласти с 24 июня по 31 августа, а после рассказать об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Победитель выиграет сертификат на покупку велосипеда.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что пять петербургских врачей победили во всероссийском конкурсе в Москве. В список лауреатов всероссийского конкурса врачей вошли 87 человек, пять из них — жители Петербурга.