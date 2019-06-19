Пять петербургских врачей победили во всероссийском конкурсе в Москве

Петербургские медики завоевали сразу пять призовых мест. Фото: Pixabay
Петербургские медики завоевали сразу пять призовых мест. Фото: Pixabay

В Москве подвели итоги ежегодного Всероссийского конкурса медицинских работников. Петербургские медики завоевали сразу пять призовых мест в разных номинациях, сообщает комитета по здравоохранению города.

Так, в номинации «Лучший врач-невролог» приз за первое место получил заведующей неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи им. И.И. Джанелидзе Екатерине Гоголевой.

В номинации «Лучший врач лабораторной диагностики» победа досталась Вере Лихачевой, которая заведует централизованной диагностической лабораторией Городской станции переливания крови Петербурга. Еще одно «золото» завоевал врач городской поликлиники №89 Артем Герасимов в категории «Лучший участковый врач-терапевт».

Второе место в номинации «Лучший врач-ревматолог» получил Александр Шульман из Клинической ревматологической больницы №25.

Среди фтизиатров выделился заведующий диспансерным отделением Межрайонного Петроградско-Приморского противотуберкулезного диспансера №3 Александр Чужов. Он занял третье место.

В список лауреатов всероссийского конкурса врачей вошли 87 человек, пять из них — жители Петербурга.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что кадровый конкурс Смольного собрал свыше 3000 заявок.

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