Кадровый конкурс Смольного собрал свыше 3000 заявок

В числе участников оказались москвичи и жители Ленобласти. Фото: pixabay.com
В числе участников оказались москвичи и жители Ленобласти. Фото: pixabay.com

Порог в 1000 участников оказался преодолен за 3 дня.

На участие в конкурсе “Мой город — мои возможности” за 3 дня набралось свыше 1000 участников. Сейчас администрация Санкт-Петербурга приняла свыше 3000 заявок, сообщили в Смольном в понедельник 3 июня.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов дал старт конкурсу 29 мая. Большинство участников являются жителями Петербурга, но есть и москвичи (80 человек), и жители Ленинградской области (57).

Проект реализуют на платформе “Лидеров России”. В этом проекте в 2018 году хотели участвовать 18 тысяч жителей Санкт-Петербурга.

Кадровый конкурс позволяет войти в резерв администрации Санкт-Петербурга, получить стажировку в органах власти или найти наставника. Регистрация продлится до последней минуты 24 июня.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что пресс-секретарь Беглова показала, как выглядит его кабинет изнутри.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
кадры конкурс работа смольный участники
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ленобласть вводит льготы для пенсионеров по платежам за уборку мусора
«Во все тяжкие» по-питерски: в Ленобласти мужчине дали 15 лет за ...
Кадровый конкурс Смольного собрал свыше 3000 заявок
В Минкульте вместе с Запашным обсудили будущее цирков с животными
В Ленобласти открыли физкультурно-реабилитационный центр для ...
“АвтоВАЗ” назвал цену и старт продаж Lada Granta Cross
Росстандарт: в России обновят около десяти тысяч советских ГОСТов
Фестивали цветов и духовых оркестров ограничат движение автомобилистов в ...