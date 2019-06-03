Кадровый конкурс Смольного собрал свыше 3000 заявок

В числе участников оказались москвичи и жители Ленобласти. Фото: pixabay.com

В числе участников оказались москвичи и жители Ленобласти. Фото: pixabay.com

Порог в 1000 участников оказался преодолен за 3 дня.

На участие в конкурсе “Мой город — мои возможности” за 3 дня набралось свыше 1000 участников. Сейчас администрация Санкт-Петербурга приняла свыше 3000 заявок, сообщили в Смольном в понедельник 3 июня.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов дал старт конкурсу 29 мая. Большинство участников являются жителями Петербурга, но есть и москвичи (80 человек), и жители Ленинградской области (57).

Проект реализуют на платформе “Лидеров России”. В этом проекте в 2018 году хотели участвовать 18 тысяч жителей Санкт-Петербурга.

Кадровый конкурс позволяет войти в резерв администрации Санкт-Петербурга, получить стажировку в органах власти или найти наставника. Регистрация продлится до последней минуты 24 июня.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что пресс-секретарь Беглова показала, как выглядит его кабинет изнутри.