Карпушина показала кабинет Беглова изнутри (видео)

Раньше после 18:00 коридоры Смольного пустовали, рассказывает пресс-секретарь. Фото: скриншот видео
Раньше после 18:00 коридоры Смольного пустовали, рассказывает пресс-секретарь. Фото: скриншот видео

Пресс-секретарь врио губернатора Петербурга рассказала о ненормированном рабочем дне в Смольном.

Пресс-секретарь Александра Беглова Инна Карпушина показала кабинет врио губернатора Санкт-Петербурга изнутри в новом выпуске видеоблога “Барышня в Смольном” от 3 июня.

Видео: telegram-канал Барышня в Смольном

Карпушина рассказала, что Беглов проводит по 2-3 встречи с горожанами за сутки и установил ненормированный рабочий день: по словам секретаря, раньше после 18:00 коридоры Смольного пустовали, а сейчас работа не прерывается. Карпушина пожаловалась, что сегодня она провела дома всего 6 часов, включая сон.

На страницу Беглова “ВКонтакте” поступило 18 тысяч обращений, как сообщила Карпушина, и на 17 тысяч даны ответы. Пресс-секретарь решила навестить Беглова в его кабинете, но его там не оказалось. Карпушина показала доску, где Беглов следит за проблемами в Петербурге и рабочий стол: на нем разбросаны документы после совещания.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что 13 человек написали заявления на участие в выборах губернатора Санкт-Петербурга.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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Карпушина показала кабинет Беглова изнутри (видео)
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