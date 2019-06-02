13 человек написали заявления на участия в выборах губернатора Петербурга

Фото: Санкт-Петербургская избирательная комиссия
Фото: Санкт-Петербургская избирательная комиссия

Еще 8 кандидатов подали заявление для участия в выборах губернатора Петербурга в воскресенье, 2 июня. Об этом сообщает пресс-служба горизбиркома. Пока общее количество зарегистрированных участников составило 13 человек.

Документы подали: Олег Капитанов (ЛДПР), Надежда Тихонова («Справедливая Россия»), Владимир Бортко (КПРФ), Михаил Амосов (партия «Гражданская платформа), Андрей Петров (партия «Родина»), Владимир Козыро («Демократическая партия России»), Николай Заборовский («Партия прогресса»), Любовь Посняченко («Коммунистическая партия социальной справедливости»).

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Беглов назвал причину самовыдвижения. По словам действующего градоначальника Петербурга, губернатор должен являться главой всех горожан, а не определенной политической партии.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
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