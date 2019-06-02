Беглов назвал причину самовыдвижения

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов опубликовал на своей официальной странице «ВКонтакте» видео.

На кадрах журналист задает Беглову вопрос о том, почему он решил участвовать в губернаторских выборах как самовыдвиженец. На это Александр Беглов отвечает, что губернатор должен являться главой всех горожан, а не определенной политической партии.

Кроме того глава города отметил, что принимать решения дается легче, если нет зависимости от программ политической партии. Беглов заявил, что у него с горожанами одна партия — партия петербуржцев.

Он подчеркнул, что на предстоящих выборах город должен показать, что в Северной столице любят и уважают закон. Александр Беглов сообщил, что уверен в том, что выборы пройдут без «грязи и скандалов».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Александр Беглов ВКонтакте: повесил в Смольном картину учеников новой школы в Невском районе.