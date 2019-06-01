Александр Беглов ВКонтакте: повесил в Смольном картину учеников новой школы в Невском районе

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов выложил фотографию с картиной в своем аккаунте ВКонтакте.

На фото видно, как он повесил в стенах правительства картину с изображением русского богатыря. Отметим, что произведение искусства ему вручили учащиеся школы №334 в Невском районе.

В социальной сети глава города на Неве напомнил всем жителям о Международном дне защиты детей, пожелал всем ребятам оставаться беззаботными, а сам пообещал защищать их вместе с другими взрослыми.

Отметим, что школа в Невском районе открылась совсем недавно – 1 марта 2019 года. Она рассчитана на 300 учеников. Именно в день открытия нового учебного заведения, когда Беглов поздравлял учителей и ребят с новосельем, дети вручили ему подарок – картину с богатырем.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что «Ливерпуль» победил «Тоттенхэм», а полуголая фанатка на поле взорвала соцсети.