Водитель каршеринга влетел в дом на Дворцовой набережной

В Центральном районе Петербурга каршеринговый автомобиль врезался в стену дома. Инцидент произошел на Дворцовой набережной днем 22 июня. Об этом сообщают очевидцы.

По словам предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением и на большой скорости «влетел» в дом №8 на Дворцовой набережной в Петербурге. Машина получила серьезные повреждения.

О пострадавших информации не поступало.

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