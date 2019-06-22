Водитель каршеринга влетел в дом на Дворцовой набережной

ДТП на Дворцовой. Фото: vk.com/spb_today
ДТП на Дворцовой. Фото: vk.com/spb_today

В Центральном районе Петербурга каршеринговый автомобиль врезался в стену дома. Инцидент произошел на Дворцовой набережной днем 22 июня. Об этом сообщают очевидцы.

По словам предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением и на большой скорости «влетел» в дом №8 на Дворцовой набережной в Петербурге. Машина получила серьезные повреждения.

О пострадавших информации не поступало.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что утреннее ДТП с двумя иномарками в Калининском районе оставило Петербург без столба. Дорожно-транспортного происшествие в Калининском районе Петербурга произошло около 05:00. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети.

На перекрестке Блюхера и Лабораторной улицы столкнулись Hyundai Solaris и Range Rover.

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