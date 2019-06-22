В Шушарах горит многоэтажный дом. Людей эвакуировали

В Пушкинском районе Петербурга горит многоэтажный жилой дом. Как стало известно Gazeta.SPb, возгорание произошло в одной из квартир, расположенной на восьмом этаже девятиэтажного дома в Шушарах на Ростовской улице, 22.

В четверть пятого вечера площадь горения составила 20 квадратных метров, пожар локализован сотрудниками МЧС.

По предварительным данным, из дома эвакуировали 15 человек. Информации о пострадавших при происшествии не поступало.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что утром в Шушарах горел балкон в жилой квартире. Пользователи соцсетей рассказали, что пожар произошел в доме №6 по Вилеровскому переулку.

Помимо площади балкона пожар охватил и квартиру. Судя по размещенному видео в соцсети, нам место пожара приезжали две едины техники, а также сотрудники скорой помощи и полиция.