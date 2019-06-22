Заживо сгорел человек в посёлке Курск Ленинградской области

Мужчина сгорел в собственном доме в посёлке Курск Волосовского района Ленинградской области.

По данным ГУ МЧС России по Ленинградской области, очевидцы сообщили о возгорании в 2:50 ночи 22 июня. В 3:46 утра огонь был ликвидирован.

Ранним утром 22 июня 2019 года пожарные закончили разбирать завалы на месте сгоревшего частного дома на улице Яблоницы поселка Курск. Под завалами работники обнаружили сильно обгоревший труп мужчины.

По предварительным данным, в огне погиб хозяин сгоревшего дома. У мужчины не так давно был юбилей — ему исполнилось 50 лет.

Причины возгорания частного дома еще не установлены.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала, что под утро в Шушарах удалось ликвидировать пожар в жилой квартире. Квартира загорелась с такой силой, что языки пламени были видны из соседнего дома. Помимо площади самой квартиры, пожар охватил и балкон.