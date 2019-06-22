В Кронштадте загорелись военные склады

Информация о пострадавших пока не поступала. Фото: скриншот видео

Информация о пострадавших пока не поступала. Фото: скриншот видео

К заброшенным зданиям подъехало не меньше четырех машин МЧС.

Пожарные Санкт-Петербурга прибыли на место пожара в военных складах Кронштадта, сообщили очевидцы в социальных сетях в субботу 22 июня. Здания расположены у Обводного канала и давно заброшены.

Судя по видео, которые опубликовали в соцсети свидетели происшествия, к корпусам подъехали как минимум четыре пожарные машины. В ГУ МЧС Санкт-Петербурга о тушении пока не отчитались. Никакой информации о пострадавших пока нет.

Причины пожара неизвестны — возможно, кто-то решил забраться внутрь заброшенных зданий и обронил непотушенную сигарету или развел костер. Из-за теплой погоды в прогнозе на 22 июня в ГУ МЧС подняли показатель пожароопасности до класса 3.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Шушарах из жилого дома эвакуировали людей из-за пожара.