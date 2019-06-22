BMW охватил огонь в Выборгском районе Петербурга

Прохожие услышали, как взрываются покрышки автомобиля.

В Выборгском районе Санкт-Петербурга загорелся автомобиль, сообщили очевидцы в социальных сетях вечером в субботу 22 июня. Свидетели передают, что горит BMW, но по видео, которое появилось в Интернете, невозможно подтвердить этот факт — вся машина охвачена огнем.

Автомобиль горит на перекрестке Институтского пр. и Малой Объездной ул. Петербурга. Прохожие не только увидели пожар, но и услышали: у иномарки громко лопнули покрышки. Площадь возгорания, судя по видео, составляет несколько метров: огонь полностью уничтожил машину. Пожарных поблизости не видно. В ГУ МЧС Петербурга пока не отчитались о тушении огня.

Это не первый пожар за день в Санкт-Петербурге: ранее в Шушарах из-за огня эвакуировали жилой дома, а в Кронштадтском районе загорелись заброшенные военные склады.