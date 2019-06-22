К Единой карте петербуржца подключили Молодежный театр на Фонтанке

Театр расположен на набережной Фонтанки, 114Б. Фото: https://vk.com/ekpcard
Театр расположен на набережной Фонтанки, 114Б. Фото: https://vk.com/ekpcard

Билеты в единственный театр-сад Петербурга можно купить со скидкой в 5%.

По Единой карте Петербуржца теперь можно получить скидки на билеты в единственный театр-сад Санкт-Петербурга, сообщили на официальной странице проекта ЕКП в субботу 22 июня.

Дискаунт на билеты в Молодежный театр на Фонтанке составляет 5%.

Единая карта петербуржца, которую начали выпускать в партнерстве с ВТБ-банком, совмещает в себе платежный инструмент, проездной, накопительную карту для зарплат и пенсий, а также скидочную карту — по ней можно дешевле покупать билеты в музеи и театры Санкт-Петербурга. Обладатели карты могут купить товары с небольшой скидкой в некоторых торговых сетях.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов запретил заставлять получать Единую карту петербуржца.

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