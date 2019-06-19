Беглов запретил заставлять получать Единую карту петербуржца

Врио призвал сотрудников Смольного активнее работать с петербуржцами в соцсетях. Фото: https://vk.com/a_beglov

Врио призвал сотрудников Смольного активнее работать с петербуржцами в соцсетях. Фото: https://vk.com/a_beglov

Врио узнал о неприятных инцидентах с новой картой из комментариев в соцсети.

Беглов рассказал подписчикам в соцсети “Вконтакте” 19 июня, что накануне получил Единую карту петербуржца. До врио губернатора Петербурга дошли слухи, что кому-то карту навязывают, в связи с чем он запретил заставлять пользоваться картой.

Александр Беглов узнал о инцидентах с картами из комментариев в соцсети. Он призвал написать ему, если такие случаи повторятся — в ситуации разберутся.

На Единую карту петербуржца можно зачислять деньги, использовать ее как проездной и льготный билет, полис и электронную подпись. В комментариях под записью врио горожане уже ехидничают: “Удобно — можно потерять сразу все,” — пишет один из пользователей.

Сейчас у Беглов «Вконтакте» 40 тысяч подписчиков.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов поручил активнее работать с жителями Петербурга в соцсетях.