Беглов потребовал улучшить работу с петербуржцами в соцсетях

С 11 марта на страницу Беглова поступило около 21 тысячи обращений и предложений. Фото: gov.spb.ru

С 11 марта на страницу Беглова поступило около 21 тысячи обращений и предложений. Фото: gov.spb.ru

Запросы горожан “ВКонтакте” начнут сводить в единую базу.

Беглов собрал в Смольном глав районных администраций и руководителей комитетов, чтобы поговорить о работе в соцсетях, сообщили в правительстве Петербурга 19 июня. Врио губернатора Петербурга считает, что пока что работа с обращениями граждан оставляет желать лучшего.

Запросы петербуржцев через “ВКонтакте” начнут сводить в одну базу, чтобы структуры могли синхронно реагировать на каждое обращение.

Петербуржцев больше всего заботит мусор в городе, зеленые насаждения, благоустройство и дороги. На ответ на один запрос пока что уходит от 1 до 3 дней. С 11 марта, когда Беглов завел свою страницу в соцсети, на нее поступило около 21 тысячи запросов и предложений.

Сейчас за страницей Беглова в соцсети следит около 40 тысяч подписчиков. Записи врио губернатора “ВКонтакте” собирают от 80 до 200 тысяч просмотров. Население Петербурга составляет 5 млн 383 тысячи человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов загадал желание на Банковском мосту.