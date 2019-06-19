Беглов загадал желание на обновленном Банковском мосту

Грифонов снимали для комплексного ремонта моста. Фото: скриншот видео
Грифонов снимали для комплексного ремонта моста. Фото: скриншот видео

Врио призвал не оставлять записки в грифонах, которые вернулись на места.

Александр Беглов и его пресс-секретарь Инна Карпушина побывали на обновленном Банковском мосту. Врио губернатора Петербурга рассказал, как прошла реставрация и верит ли он в приметы, видео с ним появилось на канале Карпушиной “Барышня в Смольном” 19 июня.

Беглов заметил, что грифоны не покидали мост 200 лет и без них Банковский мост выглядел сиротливо. В Смольном решили снять грифонов, чтоб провести комплексный ремонт переправы, а не только косметический — что и удалось. Врио рассказал, что внутри грифонов нашлось множество записок (одна из традиций Петербурга), но призвал не трогать животных, а загадывать желание на середине моста — если оно полезное, то сбудется.

Врио признался, что и сам верит в приметы — и уже загадал желание, когда приехал на мост. Он не стал рассказывать какое именно, лишь раскрыв, что оно связано с Петербургом, и он поведает о нем, когда оно исполнится.

Ранее Gazeta.SPb показала фото и видео с обновленного Банковского моста.

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Беглов загадал желание на обновленном Банковском мосту