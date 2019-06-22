Два пенсионера попали в больницу после ДТП на “Скандинавии”

В машину Renault врезался BMW; пострадавших увезли в Выборг.

Две машины столкнулись на трассе “Скандинавия” в Выборгском районе Ленобласти в субботу, сообщили в управлении ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти 22 июня. Пострадали два человека.

Инспекторы установили, что в автомобиль Renault врезался BMW, две машины двигались в одном направлении. Немецкой машиной управлял 52-летний мужчина. Причины аварии не уточняются, возможно, асфальт оказался скользким из-за дождя.

После аварии на место прибыли медики, и забрали с собой водителя и пассажира машины Renault. Мужчине за рулем 79 лет, а его спутнице на 2 года меньше. Сейчас они находятся в ЦРБ Выборга, врачи оценивают их состояние как средне тяжелое.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге столкнулись четыре машины из-за парковки “Делимобиля”.