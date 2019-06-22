В результате парковки «Делимобиля», столкнулось 4 машины

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Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург"/vk.com

Комбо из четырех машин собрано во дворе дома 37 по улице Дибуновской Приморского района Санкт-Петербурга.

22 июня 2019 года очевидец столкновения четырех машин выложил фотографии с места событий в группу «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». Автор фотографий прокомментировал данный пост так: «Осторожно, паркуется Делимобиль».

Автомобиль Renault Kaptur, арендованный в каршеринговой компании «Делимобиль», не справился с управлением во время парковки и врезался во впереди стоявший BMW X6, тот в свою очередь «догнал» «ГАЗ Соболь», а завершил цепочку «везунчиков» Renault Logan.

По текущим данным, о пострадавших не сообщается.

Напомним, ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что утреннее ДТП с двумя иномарками в Калининском районе оставило Петербург без столба. Оба водителя получили травмы средней степени тяжести.

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В результате парковки «Делимобиля», столкнулось 4 машины
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