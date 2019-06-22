Трое пострадали и один погиб в ДТП в Ленобласти

Микроавтобус не стал уступать дорогу ВАЗу в Волховском районе.

Три человека попали в больницу после дорожной аварии на дороге “Зуево — Новая Ладога”. Один человек скончался на месте ДТП, сообщили в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 22 июня.

Дорожные инспекторы сообщают, что на 121 км трассы микроавтобус Ford не дал ВАЗу 2115 преимущества на дороге. Произошло столкновение: в отечественном автомобиле находилось четыре человека. Мужчина за рулем, два пассажира (мужчина и женщина) попали в больницу с травмами разной степени тяжести, а еще один пассажир, женщин, возраст которой пока не выяснили, погибла на месте.

Сейчас обстоятельства ДТП выясняются, в УГИБДД Петербурга и Ленобласти проводят проверку по происшествию.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что два пенсионера попали в больницу после ДТП под Выборгом.