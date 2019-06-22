Машков посетил открытие фестиваля “КукART” в Петербурге

Первый спектакль отыграли в 4 часа утра в память о Великой Отечественной войне.

В Петербурге открыли фестиваль“КукART” в 4 часа утра 22 июня — в тот час, когда в 1941 году началась Великая Отечественная война. Первый спектакль провели в рассветные часы на Малой Садовой улице Санкт-Петербурга.

Мероприятие проходит в 25-ый раз, на него собираются кукольные и синтетические театры со всей России. Он продлится до 30 июня. Фестиваль в 2019 году посвящен 100-летнему юбилею Театра марионеток Евгения Деммени, который устроил спектакль “Юный Фриц» на линии фронта в 1942 году.

Открытие посетил актер театра и кино Владимир Машков, которого наградили за развитие Новокузнецкого театра кукол “Сказ”. Сам актер рассказал, что театр получает новое здание и переедет в него в следующем году.

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