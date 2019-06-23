На Профессора Качалова произошел крупный пожар

Сегодня в 03:55 поступил сигнал о возгорании складского помещения в Невском районе. В 04:12 пожару присвоили повышенный второй номер, позже его снизили до 1-бис.

Огонь распространился по трехэтажному зданию на улице Профессора Качалова, дом 8М, на площади около тысячи квадратных метров, сообщили в петербургском ГУ МЧС.

Сначала в тушении участвовали 56 человек и 18 единиц техники, позже людей и машин стало больше — 74 и 24. На данный момент пожар локализован. О наличии пострадавших на данный момент не известно, равно как и о причине возгорания.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на пожар в Приозерском районе приехала пожарная машина без воды. .