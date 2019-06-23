«Укртрансгаз» заявил о критической нехватке газа

Сейчас запаса газа в подземных хранилищах украинского оператора газотранспортной системы не хватит даже на месяц. В наличии 152 млн кубометров при потребности в 240 млн м3.

Украинская компания распространила сообщение, что 12 ее аукционов на закупку топливного газа с июля по декабрь общим объемом 880 млн м3 газа не состоялись из-за отсутствия заявок поставщиков.

Скорее всего, дефицит предложения связан с тем, что «Укртрансгаз» затягивает расчеты с партнерами. Долг оператора газотранспортной системы страны перед контрагентами достиг 4,1 млрд гривен .

Несколько поставщиков готовы в июне-августе поставить «Укртрансгазу» 190 м3 газа по заключенным контрактам, но только если перед этим компания погасит перед ними долги.

В связи со сложившейся ситуацией «Укртрансгаз» предупредил украинскую службу чрезвычайных ситуаций и совет национальной безопасности и обороны о возможности возникновении предпосылок к ЧП государственного масштаба.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Коломойский готов покрасить на Донбассе ларек.