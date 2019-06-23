В Лондоне показали сыр из бактерий со стелек Бекхэма

Теперь стало немного понятнее, почему некоторые виды сыра пахнут носками. Фото: Pixabay

Теперь стало немного понятнее, почему некоторые виды сыра пахнут носками. Фото: Pixabay

В лондонском Музее Виктории и Альберта открылась выставка «Больше, чем тарелка», где выставлены пять видов сыров, заквашенных на бактериях с человеческих тел.

Биолог Кристина Агапакис и исследователь запахов Сиссель Толаас обнаружили, что бактерии, использующиеся для производства сыров, похожи на отдельные виды микроорганизмов, живущих на людях. Они сделали смывы с тел знаменитостей, смешали с молоком и создали уникальный набор сыров. Например, в коллекции есть сыр, материал для приготовления которого добыт из футбольных бутсов Дэвида Бекхэма.

В крупнейшем мировом музее декоративно-прикладного искусства и дизайна можно увидеть сыры, сделанные из бактерий британского рэпера Профессора Грина, бас-гитариста группы Blur и сыродела Алекса Джеймса, шеф-повара и владельца ресторана «Жирная утка», удостоенного трех мишленовских звезд, Хестона Блюменталя. Сырная доска состоит из моцареллы, чеширского сыра, конте, стилтона и чеддера.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, как Россельхознадзор снял на видео «казнь» сыра и колбасы из ЕС.