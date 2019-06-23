Сегодня из-за «Алых парусов» запрещена продажа алкоголя

Продажа алкоголя в городе будет ограничена весь день. Фото: pixabay.com
Продажа алкоголя в городе будет ограничена весь день. Фото: pixabay.com

В связи с проведением праздника выпускников в Петербурге запрещена продажа алкоголя. Эта мера предусмотрена городским законодательством.

Запрет на продажу спиртного продлится до 11 часов утра понедельника, 24 июня, сообщили в городской администрации. Он не распространяется на торговлю слабоалкогольными напитками в розлив, а также на продажу алкогольной продукции в магазинах беспошлинной торговли.

Кроме того, в целях обеспечения общественного порядка и безопасности во время проведения массовых мероприятий запрещается продажа напитков в стеклянной таре.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что выпускникам петербургских школ покажут шоу об истории России.

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Сегодня из-за «Алых парусов» запрещена продажа алкоголя
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