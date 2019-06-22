Гостей “Алых Парусов” развлекут Ургант и получасовой салют

Выпускникам школ Санкт-Петербурга покажут шоу об истории России.

На праздник “Алые Паруса” пригласили свыше 33 тысяч выпускников школ Санкт-Петербурга — это не считая гостей из других городов России и стран, сообщили в Смольном. Сейчас в правительстве рассчитывают, что на праздник придут до 1,5 млн жителей Санкт-Петербурга и гостей.

Концертную программу на Дворцовой площади Санкт-Петербурга собираются вести Иван Ургант и Дарья Александрова. Зрителям покажут театральное шок по мотивам основных вех истории России.

Главным событием станет проход брига “Россия” по Неве и салют. В Смольном обещают, что в этом году фейерверк станет более зрелищным и продлится дольше, чем в 2018 году — а тогда он занял 21 минуту.

Ранее Gazeta.SPb сообщила о карте лучших мест для наблюдения за бригом и салютом.