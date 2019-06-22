Появилась карта лучших мест для просмотра на бриг и салют во время «Алых парусов»

В сети появилась карта, на которой отмечены самые лучшие места для просмотра прохода брига «Алые паруса» по Неве и салюта в честь выпускников петербургских школ.

Карту с лучшими смотровыми зонами создали проект Gigarama и сайт Life. По их мнению, в ночь на 24 июня лучше всего наблюдать за торжествами с Биржевого моста, Кутузовской, Петроградской и Петровской набережных. Помимо этого, на проход брига лучше всего смотреть с Университетской, Мытнинской и Адмиралтейской набережных.

Также на карте отмечены 25 бесплатных туалетов, 15 передвижных станций «скорой», шесть станций метро и десять входов и выходов из зоны проведения праздника.

Отмечается, что Стрелка Васильевского острова будет доступна только выпускникам и считаться закрытой зоной. На Дворцовую набережную можно будет попасть только с пригласительными билетами.

Напомним, что концерт на Дворцовой площади начнется в 22:00. Парусник пройдет по Неве с 00:40 до 1:05, после начнется салют.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что петербуржцам напомнили об ограничении движения во время праздника «Алые паруса».