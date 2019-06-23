Более 400 пилотов обвинили Boeing в намеренном сокрытии недостатков самолета

Групповой иск пилотов против Boeing поступил в суд Чикаго. Специалисты считают, что компания занималась беспрецедентным сокрытием конструктивных недостатков самолетов 737 MAX.

Претензии пилотов сводятся к тому, что они учились летать на модели 737 MAX, производство которой сейчас приостановлено. Поэтому пилоты понесли убытки, а отсутствие работы нанесло им моральный ущерб.

Инициатор группового иска утверждает, что причиной крушения двух самолетов 737 MAX стали конструктивные недостатки самолета. Пилот настолько боится расправы со стороны Boeing, что не пожелал публиковать свое имя.

В марте этого года вскоре после взлета упал Boeing вышеназванной модели, принадлежащий эфиописким авиалиниям, погибли 157 человек. В октябре прошлого года 737 MAX унес жизни 189 человек, крушение потерпел самолет индонезийской авиакомпании Lion Air.

Сейчас полеты на 737 MAX не выполняются нигде в мире.

Судебные слушания назначены на 21 октября.

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