Полицию предупредили о готовящихся провокациях на празднике «Алые паруса»

В связи с праздником в городе приняты все меры безопасности. Фото: pixabay.com

В связи с праздником в городе приняты все меры безопасности. Фото: pixabay.com

Полицейские просят горожан быть терпимыми к усилению мер безопасности, связанному с проведением праздника выпускников «Алые паруса».

В полицию поступила информация о возможных попытках проведения провокационных акций, цель которых — дестабилизировать общественный порядок в городе, сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские заверили, что будут действовать строго в рамках законодательства, но обещали жестко пресекать все усилия, направленные на нарушение правопорядка.

Служители порядка просят с пониманием отнестись к досмотрам и к ограничению движения на дорогах, ведь все это делается ради того, чтобы ничто не могло омрачить праздник, , давно ставший визитной карточкой Петербурга.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербуржцам напомнили об ограничении движения во время праздника «Алые паруса».