Полицейские просят горожан быть терпимыми к усилению мер безопасности, связанному с проведением праздника выпускников «Алые паруса».
В полицию поступила информация о возможных попытках проведения провокационных акций, цель которых — дестабилизировать общественный порядок в городе, сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.
Полицейские заверили, что будут действовать строго в рамках законодательства, но обещали жестко пресекать все усилия, направленные на нарушение правопорядка.
Служители порядка просят с пониманием отнестись к досмотрам и к ограничению движения на дорогах, ведь все это делается ради того, чтобы ничто не могло омрачить праздник, , давно ставший визитной карточкой Петербурга.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербуржцам напомнили об ограничении движения во время праздника «Алые паруса».