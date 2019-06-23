Мужчина ударил собутыльника ножом

На Купчинской улице случилась пьяная поножовщина. Фото: Pixabay
На Купчинской улице случилась пьяная поножовщина. Фото: Pixabay

У дома 21 по Купчинской улице полицейские задержали гражданина, ранившего ножом своего знакомого.

Вчера двое приятелей в ходе совместной пьянки внезапно рассорились, сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

В итоге 30-летний мужчина ударил ножом своего 37-летнего знакомого. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии, а агрессор задержан на месте происшествия прибывшими сотрудниками полиции.

Возбуждено уголовное дело по ст. 111 ч. 2 Уголовного кодекса (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на Таллинском шоссе двое неизвестных пырнули мужчину в колено ножом.

ножевое ранение полиция поножовщина пьяные
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мужчина ударил собутыльника ножом
В Сертолово загорелась обшивка теплотрассы
В Китае 31 человек пострадал при землетрясении
Полицию предупредили о готовящихся провокациях на празднике «Алые ...
Движение «желтых жилетов» снова набирает обороты
Более 400 пилотов обвинили Boeing в намеренном сокрытии недостатков самолета
Сегодня из-за «Алых парусов» запрещена продажа алкоголя
Собака спасла брошенного в парке новорожденного младенца