Мужчина ударил собутыльника ножом

У дома 21 по Купчинской улице полицейские задержали гражданина, ранившего ножом своего знакомого.

Вчера двое приятелей в ходе совместной пьянки внезапно рассорились, сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

В итоге 30-летний мужчина ударил ножом своего 37-летнего знакомого. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии, а агрессор задержан на месте происшествия прибывшими сотрудниками полиции.

Возбуждено уголовное дело по ст. 111 ч. 2 Уголовного кодекса (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на Таллинском шоссе двое неизвестных пырнули мужчину в колено ножом.