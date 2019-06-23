Роспотребнадзор поделился с россиянами как правильно выбрать алкоголь

Рекомендации по выбору качественной алкогольной продукции выпустил в это воскресенье Роспотребнадзор на сайте ведомства.

При выборе и употреблении алкоголя необходимо быть бдительным. Покупать алкоголь рекомендуется только в магазинах имеющих лицензию, а вот ларьки и киоски стоит обходить стороной. Реализация алкогольной продукции обязательно должна происходить с использованием кассового аппарата, сообщает Роспотребнадзор.

Также в ведомстве напоминают, что продажа алкогольной продукции в сети Интернет запрещена, а минимальная розничная цена на бутылку водки объемом 0.5 л и крепостью 40% должна составлять не менее 205 рублей; цена за бутылку коньяка того же объема должна составлять не менее 371 рубля.

Отмечается, что на упаковке алкогольной продукции должна быть размещена целая без повреждений федеральная марка (для отечественного алкоголя) или акцизная марка (для импортного). На марку нанесен штрихкод с информацией о производителе, наличии лицензии, дате розлива и другими параметрами.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Роспотребнадзор назвал безопасные для купания водоемы Ленобласти.