Дочь Меладзе Инга рассталась с мужем

Дочь певца Валерия Меладзе пробыла замужем за марокканским журналистом Нури Вергезе меньше двух лет.

На момент свадьбы пара встречалась уже восемь лет, сообщает «СтарХит». Молодые познакомились во время учебы в Кембридже и жили в Великобритании.

Скромная свадебная церемония прошла в январе 2017 года в Англии, а осенью по этому поводу было устроено шикарное торжество на родине жениха в Марракеше. Несколько месяцев назад супруги расстались, по мнению окружения пары, их отношения себя изжили. Дочь Меладзе Инга вернулась в Москву и открыла собственный ювелирный бизнес.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Ксения Собчак и Максим Виторган оформили развод.