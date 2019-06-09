Ксения Собчак и Максим Виторган оформили развод

Пара заключила брак в 2013 году. Фото: Мойка78, Валентин Егоршин

Пара заключила брак в 2013 году. Фото: Мойка78, Валентин Егоршин

Сын Платон останется с матерью, но актер сможет видеть его в любое время.

Телеведущая Ксения Собчак подтвердила, что больше не является женой актера Максима Виторгана в программе “Ты не поверишь!” на НТВ в субботу 8 июня.

Собак заплатила за развод пошлину в 650 рублей.

Пара официально поженилась в 2013 году, Собчак и Виторган воспитывают сына Платона. В марте звезды признали, что больше не живут вместе. Сын остается с матерью, но отец сможет видеть его в любое время.

Сейчас СМИ передают, что Собчак встречается с режиссером Константином Богомоловым. В январе Виторган и Богомолов подрались.

Для 37-летней Ксении Собчак брак с Виторганом стал первым официальным союзом. 46-летний актер разводится в третий раз.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в разводе Бредли Купера и Ирины Шейк обвинили Леди Гагу.