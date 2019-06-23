На месте Троицкого рынка построят многоэтажку

Здание рынка 1951 года постройки скоро пойдет под снос. Фото: troickymarket.ru

Здание рынка 1951 года постройки скоро пойдет под снос. Фото: troickymarket.ru

КГИОП одобрил проект строительство жилого дома с подземной парковкой прямо за Троицким собором, на набережной Фонтанки. Троицкий рынок при этом предполагается снести.

По адресу наб. реки Фонтанки, 130А, на месте «демонтируемых неисторических зданий» компания «Никсем» построит 7-этажный жилой дом высотой 24 м, сообщает АБН. Фасад здания будет выходить на Троицкую площадь.

Для возведения нового дома планируется уничтожить здание Троицкого рынка 1951 года постройки. Сейчас рынок действует, в нем находится более 300 торговых точек, торгующих преимущественно одеждой и обувью китайского производства. Рынок сдает в аренду торговые места площадью от 2 до 80 м2.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Волхове построят ледовый дворец.