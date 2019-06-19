В Волхове построят ледовый дворец

«Марс Волхов» признана лучшей любительской молодежной командой в стране. Фото: Ночная хоккейная лига
«Марс Волхов» признана лучшей любительской молодежной командой в стране. Фото: Ночная хоккейная лига

Возведение в Волхове ледовой арены начнется уже в этом году, сообщил губернатор Ленобласти.

Александр Дрозденко встретился во вторник с хоккейной командой «Марс Волхов». Эта любительская команда на фестивале Ночной хоккейной Лиги в прошлом году в Сочи выиграла малый кубок в дивизионе «Лига мечты 18+».

«Команда привезла для Волхова ледовую арену», — сказал губернатор.

Ранее тренер команды Алексей Смирнов сообщал, что на строительство ледовой арены в бюджете запланированы 280 млн рублей.

Кроме сочинской награды в сезон 2018-2019 года команда «Марс Волхов» выиграла Кубок Ленобласти и региональное первенство.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что волховчане, задыхающиеся от химических выбросов, просят Путина разобраться с «Фосагро».

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